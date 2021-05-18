Краснодарские следователи проверят факт нападения на бригаду скорой помощи

Краснодар, 18 мая. Следственный комитет заберет материалы проверки по факту нападения на врачей скорой медицинской помощи. Проверку инициировали в связи с общественным резонансом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 63-летнего мужчину, работающего в скорой помощи, избили, когда он приехал на вызов к пациенту. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Севастопольской.

Медработники оказали помощь хозяину квартиры, который был без сознания. После того как мужчина пришел в себя, он нанес несколько ударов руками врачу.

В произошедшем будут разбираться следователи. Вероятно, дебошира привлекут к ответственности за действия.