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16:43
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Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
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Фомин сравнил фильм «Турист» с голливудскими кинолентами

  /   Обновлено: 18 мая 2021 16:12
Весь мир
Фомин сравнил фильм «Турист» с голливудскими кинолентами
Федеральное агентство новостей  / 

Киновед, кинокритик и член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин прокомментировал выход фильма «Турист», который рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. По его мнению, создание подобных кинокартин может принести России огромное преимущество.

Эксперт подчеркнул, что такую работу нужно выполнять на отлично. Она поможет укрепить образ нашего государства, показать его роль на мировой арене. Фомин отметил, что американский кинематограф уже давно выполняет такую задачу. Они снимают множество фильмов, которые призваны формировать позитивное мнение о США.

«Это главная задача Голливуда», — объяснил киновед.

При этом Фомин подчеркнул, что в зарубежных фильмах очень часто искажаются события, на которых они основаны:

«Мягкая сила» — это не красиво, но убедительно врать. Наоборот, это про то, когда доносится правда. Кино для этого прекрасный инструмент».

Фомин сравнил фильм «Турист» с голливудскими кинолентами
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Киновед отметил, что в годы СССР фильмы выполняли похожую роль. Эксперт подчеркнул, что тогда существовали целые организации, которые занимались продвижением таких картин. Нельзя отказываться от советского опыта, который может сработать и в наши дни.

«У нас был опыт по этой части. Мы не стеснялись и рассказывали о своей помощи», — напомнил Фомин.

Киновед считает, что на фоне расширения влияния России за рубежом она должна «наращивать кинематографическое прикрытие». В качестве примера он привел работу РФ в Сирии, которая до сих пор не получила никакого художественного отклика, и добавил, что страна должна узнать о своих героях.

Фомин сравнил фильм «Турист» с голливудскими кинолентами
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Фомин отдельно прокомментировал участие центральноафриканцев в работе над «Туристом». Около 700 актеров родом из ЦАР сыграли роли в фильме. Большинство из них были массовкой, однако некоторым достались значительные персонажи. Эксперт отметил, что в истории случались моменты, когда после такого опыта в кино появлялись новые громкие имена. Нельзя исключать, что и эта картина откроет новую звезду.

Российская премьера фильма «Турист» состоится на телевидении 19 мая. Кино покажут на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени. Пока зрители могут познакомиться с первыми кадрами боевика в трейлере, который уже опубликовали в Сети.

африка цар
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