Фомин сравнил фильм «Турист» с голливудскими кинолентами

Киновед, кинокритик и член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин прокомментировал выход фильма «Турист», который рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. По его мнению, создание подобных кинокартин может принести России огромное преимущество.

Эксперт подчеркнул, что такую работу нужно выполнять на отлично. Она поможет укрепить образ нашего государства, показать его роль на мировой арене. Фомин отметил, что американский кинематограф уже давно выполняет такую задачу. Они снимают множество фильмов, которые призваны формировать позитивное мнение о США.

«Это главная задача Голливуда», — объяснил киновед.

При этом Фомин подчеркнул, что в зарубежных фильмах очень часто искажаются события, на которых они основаны:

«Мягкая сила» — это не красиво, но убедительно врать. Наоборот, это про то, когда доносится правда. Кино для этого прекрасный инструмент».

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Киновед отметил, что в годы СССР фильмы выполняли похожую роль. Эксперт подчеркнул, что тогда существовали целые организации, которые занимались продвижением таких картин. Нельзя отказываться от советского опыта, который может сработать и в наши дни.

«У нас был опыт по этой части. Мы не стеснялись и рассказывали о своей помощи», — напомнил Фомин.

Киновед считает, что на фоне расширения влияния России за рубежом она должна «наращивать кинематографическое прикрытие». В качестве примера он привел работу РФ в Сирии, которая до сих пор не получила никакого художественного отклика, и добавил, что страна должна узнать о своих героях.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Фомин отдельно прокомментировал участие центральноафриканцев в работе над «Туристом». Около 700 актеров родом из ЦАР сыграли роли в фильме. Большинство из них были массовкой, однако некоторым достались значительные персонажи. Эксперт отметил, что в истории случались моменты, когда после такого опыта в кино появлялись новые громкие имена. Нельзя исключать, что и эта картина откроет новую звезду.

Российская премьера фильма «Турист» состоится на телевидении 19 мая. Кино покажут на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени. Пока зрители могут познакомиться с первыми кадрами боевика в трейлере, который уже опубликовали в Сети.