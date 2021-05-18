Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым

Москва, 18 мая. Несмотря на то, что Замоскворецкий суд Москвы аннулировал договор пожизненной ренты, заключенный между Натальей Дрожжиной и дочерью Алексея Баталова — Марией, спор между сторонами не закончен, передает корреспондент ФАН.

Гитана Леонтенко — мать Марии, вдова Баталова — обвинила бывших друзей в том, что они «похоронная команда». По ее словам, они сблизились с семьей уже после смерти Алексея Владимировича. Супруг Натальи Дрожжиной, Михаил Цивин, в разговоре с ФАН опроверг слова Гитаны Аркадьевны.

«Наталья Георгиевна знала Алексея Владимировича по работе очень хорошо. С 2002 года — это Академия управления МВД, где Баталов был ректором Университета культуры, а Дрожжина — проректором. По мероприятиям Союза кинематографистов — «Хрустальный подсолнух», патронат Дома ветеранов кино, который 15 лет осуществляла Дрожжина. Об этом никто почему-то не помнит», — рассказал Цивин.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

По словам Михаила Семеновича, Гитана Леонтенко и Мария Баталовы сами давали им различные поручения, связанные с семьей. Например, в 2005 году Наталья Дрожжина по просьбе Марии Баталовой подарила ее книги раненым солдатам в госпитале имени Бурденко.

«Когда Алексей Владимирович сломал шейку бедра, мы ездили к нему и в больницу, и в санаторий постоянно. Привозили ему продукты. Гитана Аркадьевна туда не ездила. Она давала нам поручения», — продолжает собеседник.

В начале мая Замоскворецкий суд отказал Дрожжиной в расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Марией Баталовой, и обязал вернуть ей имущество.