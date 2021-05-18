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18 мая 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
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Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым

Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
 /  Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Москва, 18 мая. Несмотря на то, что Замоскворецкий суд Москвы аннулировал договор пожизненной ренты, заключенный между Натальей Дрожжиной и дочерью Алексея Баталова — Марией, спор между сторонами не закончен, передает корреспондент ФАН.

Гитана Леонтенко — мать Марии, вдова Баталова — обвинила бывших друзей в том, что они «похоронная команда». По ее словам, они сблизились с семьей уже после смерти Алексея Владимировича. Супруг Натальи Дрожжиной, Михаил Цивин, в разговоре с ФАН опроверг слова Гитаны Аркадьевны.

«Наталья Георгиевна знала Алексея Владимировича по работе очень хорошо. С 2002 года — это Академия управления МВД, где Баталов был ректором Университета культуры, а Дрожжина — проректором. По мероприятиям Союза кинематографистов — «Хрустальный подсолнух», патронат Дома ветеранов кино, который 15 лет осуществляла Дрожжина. Об этом никто почему-то не помнит», — рассказал Цивин.

Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

По словам Михаила Семеновича, Гитана Леонтенко и Мария Баталовы сами давали им различные поручения, связанные с семьей. Например, в 2005 году Наталья Дрожжина по просьбе Марии Баталовой подарила ее книги раненым солдатам в госпитале имени Бурденко. 

«Когда Алексей Владимирович сломал шейку бедра, мы ездили к нему и в больницу, и в санаторий постоянно. Привозили ему продукты. Гитана Аркадьевна туда не ездила. Она давала нам поручения», — продолжает собеседник.

В начале мая Замоскворецкий суд отказал Дрожжиной в расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Марией Баталовой, и обязал вернуть ей имущество.

баталов дрожжина леонтенко
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