Эксперты назвали основные причины ДТП с участием мотоциклистов

Москва, 18 мая. Основной причиной ДТП с мотоциклистами является столкновение с другими транспортными средствами, заявил замначальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Владимир Севостьянов.

Согласно статистике текущего года, из 28 зарегистрированных ДТП с пострадавшими и погибшими 18 произошли по причине нарушения правил ДТП мотоциклистами, уточнил Севостьянов.

Среди основных ошибок, которые приводят к авариям, эксперт выделил две: неумение грамотно оценить длину дистанции между транспортными средствами и высокая скорость движения, передает «Радио 1». Владимир Севостьянов отметил, что, начиная с 2020 года, количество происшествий с участием водителей мотоциклов уменьшилось.

Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье, сообщал ФАН. Смертельная авария произошла в поселке Новокручининский.