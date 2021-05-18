Воспитанная на хорошей музыке Лариса Долина высказалась о творчестве Моргенштерна

Москва, 18 мая. Популярная певица Лариса Долина деликатно назвала творчество молодых исполнителей Моргенштерна и Jony плохой музыкой.

Артистка известна требовательным отношением не только к своей работе, но и к творчеству других. Она обрушилась с критикой на звезду интернета Валю Карнавал, которая не имеет музыкального образования.

В комментариях к одной из публикаций Долиной в Instagram подписчик поинтересовался, как артистка относится к современным музыкантам. Звезда не стала игнорировать вопрос поклонника и честно высказалась о творчестве Моргенштерна и Jony.

«Нет, не слушаю. Слушаю молодых, но с качественной музыкой. Возможно, я консерватор, но воспитывалась всю жизнь на хорошей музыке. Только она меня увлекает и уносит за собой», — написала 65-летняя певица.

Скандальная история между Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал началась в эфире YouTube-шоу «Музыкалити». Долина ополчилась на звезду интернета после ее слов о музыке. Артистка посчитала, что человек с профессиональным образованием должен выходить и петь на сцену, а все остальные могут демонстрировать свои «таланты» на кухне.