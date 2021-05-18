Израильские СМИ сообщили о двух жертвах ракетного обстрела на границе с сектором Газа

Иерусалим, 18 мая. Ракетный обстрел со стороны сектора Газа привел к гибели двух человек. При этом еще семеро ранены, передает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела израильских территорий на границе с сектором Газа убиты двое иностранных сельскохозяйственных рабочих. Согласно предварительной информации в СМИ, пострадавшие являются подданными Таиланда.

Ранее сообщалось, что 10 мая начались вооруженные столкновения израильских военных с палестинцами. Обе стороны осуществляют обстрелы, которые приводят к жертвам среди местных жителей.

Недавно стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по главному штабу службы внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС.