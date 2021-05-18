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18 мая 16:45
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новостей
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
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Израильские СМИ сообщили о двух жертвах ракетного обстрела на границе с сектором Газа

Армия
Израильские СМИ сообщили о двух жертвах ракетного обстрела на границе с сектором Газа
Global Look Press  /  Daniil Ivanov/Russian Look

Иерусалим, 18 мая. Ракетный обстрел со стороны сектора Газа привел к гибели двух человек. При этом еще семеро ранены, передает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела израильских территорий на границе с сектором Газа убиты двое иностранных сельскохозяйственных рабочих. Согласно предварительной информации в СМИ, пострадавшие являются подданными Таиланда.

Ранее сообщалось, что 10 мая начались вооруженные столкновения израильских военных с палестинцами. Обе стороны осуществляют обстрелы, которые приводят к жертвам среди местных жителей.

Недавно стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по главному штабу службы внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС.

израиль палестина сектор газа
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Все новости / Армия / Израильские СМИ сообщили о двух жертвах ракетного обстрела на границе с сектором Газа
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