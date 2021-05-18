Мартынов увидел в демарше Северной Македонии против РФ провал политики США в Европе

Дипломатический демарш Северной Македонии свидетельствует о том, что время, когда Вашингтон командовал странами Европы в борьбе против России, прошло. Об этом ФАН заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, агентство Bloomberg сегодня сообщило, что Северная Македония высылает российского дипломата. Политолог считает, что таким образом Скопье поддержал Прагу в плане «евроатлантической солидарности против России».

«Чехия лихорадочно ищет хоть каких-то союзников. С подачи Вашингтона Прага села в лужу, сколько-нибудь значимого эффекта от провокации в духе «истории Скрипалей» у них не получилось. Чехи оказались подставленными американскими «друзьями» и пребывают в одиночестве», — убежден собеседник агентства.

По его мнению, Чехия каким-то образом уговорила Северную Македонию, у которой недавно отняли даже название, беднейший из осколков бывшей Югославии, выступить против России. Это подчеркивает провал антироссийской провокации во Врбетице. Более того, пострадал имидж этой страны, ведь всем стало известно, что Чехия ведет торговлю оружием и способствует эскалации военных конфликтов в Армении и на Украине.

«Правительство Чехии растеряло авторитет, который ранее имело в Восточной Европе, и не скоро сможет его восстановить. За четыре года правления Трампа в Соединенных Штатах во многих европейских государствах вспомнили, что такое суверенитет. В Европе больше не готовы становиться в строй и дружно обрушиваться с наветами против России после звонка из Вашингтона», — обратил внимание аналитик.

Директор Международного института новейших государств также подчеркнул, что русофобия перестала быть универсальным товаром. Казус с Чехией не означает, что в ЕС полюбили Россию: они стали думать о собственных интересах, и это хорошо.

Нападать на Россию по приказу США, не заботясь о последствиях, сегодня могут разве что полуразрушенные республики Прибалтики и нищая карликовая Северная Македония, заключил Мартынов.