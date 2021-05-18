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18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
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17:45
Шоу-бизнес
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Мартынов увидел в демарше Северной Македонии против РФ провал политики США в Европе

Политика
Мартынов увидел в демарше Северной Македонии против РФ провал политики США в Европе
ТАСС  /  Dragan Perkovksi

Дипломатический демарш Северной Македонии свидетельствует о том, что время, когда Вашингтон командовал странами Европы в борьбе против России, прошло. Об этом ФАН заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, агентство Bloomberg сегодня сообщило, что Северная Македония высылает российского дипломата. Политолог считает, что таким образом Скопье поддержал Прагу в плане «евроатлантической солидарности против России».

«Чехия лихорадочно ищет хоть каких-то союзников. С подачи Вашингтона Прага села в лужу, сколько-нибудь значимого эффекта от провокации в духе «истории Скрипалей» у них не получилось. Чехи оказались подставленными американскими «друзьями» и пребывают в одиночестве», — убежден собеседник агентства.

По его мнению, Чехия каким-то образом уговорила Северную Македонию, у которой недавно отняли даже название, беднейший из осколков бывшей Югославии, выступить против России. Это подчеркивает провал антироссийской провокации во Врбетице. Более того, пострадал имидж этой страны, ведь всем стало известно, что Чехия ведет торговлю оружием и способствует эскалации военных конфликтов в Армении и на Украине.

«Правительство Чехии растеряло авторитет, который ранее имело в Восточной Европе, и не скоро сможет его восстановить. За четыре года правления Трампа в Соединенных Штатах во многих европейских государствах вспомнили, что такое суверенитет. В Европе больше не готовы становиться в строй и дружно обрушиваться с наветами против России после звонка из Вашингтона», — обратил внимание аналитик.

Директор Международного института новейших государств также подчеркнул, что русофобия перестала быть универсальным товаром. Казус с Чехией не означает, что в ЕС полюбили Россию: они стали думать о собственных интересах, и это хорошо.

Нападать на Россию по приказу США, не заботясь о последствиях, сегодня могут разве что полуразрушенные республики Прибалтики и нищая карликовая Северная Македония, заключил Мартынов.

россия сша алексей мартынов чехия северная македония
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Все новости / Политика / Мартынов увидел в демарше Северной Македонии против РФ провал политики США в Европе
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