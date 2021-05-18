Контролер из Ленобласти нашел на рабочем месте труп своего коллеги

Санкт-Петербург, 18 мая. Сотрудник транспортной организации, работающий контролером во Всеволожском районе, обнаружил на рабочем месте бездыханное тело своего напарника.

Дмитрий П. нашел коллегу мертвым в комнате для контролеров, после чего немедленно вызвал сотрудников правоохранительных органов. Вместе со следственной группой на место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть работника транспортной организации, сообщает источник ФАН в полиции.

Погибшим оказался 63-летний уроженец Украины. Отмечается, что мужчина лежал на животе лицом вниз, без видимых внешних повреждений. На контролере была надета зеленая футболка, белая жилетка и синие джинсы. В настоящий момент труп жителя Ленинградской области отправлен в местный морг для выяснения точной причины смерти. По данному происшествию проводится проверка.