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16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
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Контролер из Ленобласти нашел на рабочем месте труп своего коллеги

  /   Обновлено: 18 мая 2021 15:48
Происшествия
Контролер из Ленобласти нашел на рабочем месте труп своего коллеги
rjob.ru

Санкт-Петербург, 18 мая. Сотрудник транспортной организации, работающий контролером во Всеволожском районе, обнаружил на рабочем месте бездыханное тело своего напарника.

Дмитрий П. нашел коллегу мертвым в комнате для контролеров, после чего немедленно вызвал сотрудников правоохранительных органов. Вместе со следственной группой на место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть работника транспортной организации, сообщает источник ФАН в полиции.

Погибшим оказался 63-летний уроженец Украины. Отмечается, что мужчина лежал на животе лицом вниз, без видимых внешних повреждений. На контролере была надета зеленая футболка, белая жилетка и синие джинсы. В настоящий момент труп жителя Ленинградской области отправлен в местный морг для выяснения точной причины смерти. По данному происшествию проводится проверка.

труп смерть гибель общественный транспорт мужчина ленинградская область всеволожский район контролер
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