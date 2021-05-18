Песню группы Scorpions назвали причиной распада СССР

Берлин, 18 мая. Журналисты немецкого издания T-Online опубликовали материал, в котором порассуждали на тему распада Советского Союза. По их мнению, ключевую роль в этом сыграла западная культура.

Советский Союз распался вовсе не из-за плановой экономики, как считалось ранее, а по причине огромного влияния западной поп-культуры на граждан СССР, заявили авторы публикации. Они в своем материале отдельно отметили Московский международный фестиваль мира в 1989 году, когда на столичной сцене выступили такие культовые рок-исполнители, как Motley Crue, Оззи Осборн и Scorpions.

Песня последних, как указано в статье, и стала причиной развала СССР. Хит немецкой группы плотно засел в головах молодежи.

«Они исполняли Wind of Change («Ветер перемен»). Мелодия была запоминающаяся. Песня распространилась, «как огонь по тайге», и плотно засела в головах советских граждан. Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», — написали авторы статьи.

Российская рок-группа «Мумий Тролль» ранее опубликовала список из 11 лучших песен, которые были выбраны их фанатами. В скором времени музыканты презентуют сборник хитов.