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18 мая 16:45
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новостей
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
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Осташко объяснил, что скрывается за обзвонами россиян командой Соболь

Общество
Осташко объяснил, что скрывается за обзвонами россиян командой Соболь
instagram.com  /  @sobollubov

Любовь Соболь в своих социальных сетях сообщила, что ее команда ведет работу с российскими избирателями в рамках подготовки к подписной кампании. По сведениям соратницы Алексея Навального, колл-центр совершил почти пять тысяч звонков. В комментарии ФАН руководитель издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко оценил перспективность предпринимаемых Соболь инициатив.

Осташко объяснил, что скрывается за обзвонами россиян командой Соболь
Prt Scr twitter.com  / @sobollubov

Ранее Соболь сообщила о намерении провести подписную кампанию в преддверии сентябрьских выборов. Также она призналась, что на это решение ее мотивировало нежелание политических партий вести сотрудничество. Вероятно, речь шла о КПРФ и «Яблоке». Перед выборами соратница Навального планирует задействовать собранную волонтерами базу, чтобы потом с учетом находящихся в ней людей начать сбор подписей. Эта же команда волонтеров, по всей видимости, занимается обзвоном избирателей в России.

Комментируя данный пост в Twitter, Осташко указал, что слова Соболь неправильно считать истиной в последней инстанции. Кроме того, количество звонков, совершенных ее колл-центром, все равно мало, даже если брать в расчет население одного среднего российского города.

«Соболь пытается предотвратить то, что неизбежно. А неизбежно — это недопуск до выборов в Госдуму. Тут вариантов может быть очень много. Вероятно, сейчас она делает все, чтобы показать своим западным спонсорам, что ее не пускают на выборы. Таким образом она хочет изобразить жестокую борьбу с оппозицией», — считает политолог.

Пять тысяч звонков в то же время можно назвать минимальным уровнем работы команды Соболь по взаимодействию с общественностью. Если бы она была реально заинтересована в настоящей политике, то уже давно могла бы найти пути для того, чтобы в ней легализоваться.

«Но им (команде Соболь. — Прим. ФАН) это не нужно, потому что в лучшем случае они понимают, что они смогут получить — это повторить на пике популярности партию «Яблоко». В последние выборы она не набрала и 3%. Им явно нужна власть, захваченная силовым методом», — добавил Осташко.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, что законопроект о запрете выдвигаться в качестве кандидатов гражданам, причастным к деятельности экстремистских НКО, был рассмотрен Соболь как направленный лично против нее.

выборы соболь обзвон
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