Осташко объяснил, что скрывается за обзвонами россиян командой Соболь

Любовь Соболь в своих социальных сетях сообщила, что ее команда ведет работу с российскими избирателями в рамках подготовки к подписной кампании. По сведениям соратницы Алексея Навального, колл-центр совершил почти пять тысяч звонков. В комментарии ФАН руководитель издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко оценил перспективность предпринимаемых Соболь инициатив.

Prt Scr twitter.com / @sobollubov

Ранее Соболь сообщила о намерении провести подписную кампанию в преддверии сентябрьских выборов. Также она призналась, что на это решение ее мотивировало нежелание политических партий вести сотрудничество. Вероятно, речь шла о КПРФ и «Яблоке». Перед выборами соратница Навального планирует задействовать собранную волонтерами базу, чтобы потом с учетом находящихся в ней людей начать сбор подписей. Эта же команда волонтеров, по всей видимости, занимается обзвоном избирателей в России.

Комментируя данный пост в Twitter, Осташко указал, что слова Соболь неправильно считать истиной в последней инстанции. Кроме того, количество звонков, совершенных ее колл-центром, все равно мало, даже если брать в расчет население одного среднего российского города.

«Соболь пытается предотвратить то, что неизбежно. А неизбежно — это недопуск до выборов в Госдуму. Тут вариантов может быть очень много. Вероятно, сейчас она делает все, чтобы показать своим западным спонсорам, что ее не пускают на выборы. Таким образом она хочет изобразить жестокую борьбу с оппозицией», — считает политолог.

Пять тысяч звонков в то же время можно назвать минимальным уровнем работы команды Соболь по взаимодействию с общественностью. Если бы она была реально заинтересована в настоящей политике, то уже давно могла бы найти пути для того, чтобы в ней легализоваться.

«Но им (команде Соболь. — Прим. ФАН) это не нужно, потому что в лучшем случае они понимают, что они смогут получить — это повторить на пике популярности партию «Яблоко». В последние выборы она не набрала и 3%. Им явно нужна власть, захваченная силовым методом», — добавил Осташко.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, что законопроект о запрете выдвигаться в качестве кандидатов гражданам, причастным к деятельности экстремистских НКО, был рассмотрен Соболь как направленный лично против нее.