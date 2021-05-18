Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани

Санкт-Петербург, 18 мая. Инициатива с ужесточением условий выдачи медицинских справок для получения оружия — первый случай, когда Госдума сделала правильные выводы из трагедии. Об этом в разговоре с корреспондентом ФАН заявила политическая активистка и общественный деятель Мария Бутина, известная поборница права на ношение оружия.

Согласно законопроекту, лицам, не прошедшим медкомиссию на наличие противопоказаний, будет запрещено приобретать, хранить и использовать огнестрельное оружие. Причем проверка должна проходить строго в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

«Организация «Право на оружие», когда я ей руководила (с 2011 по 2015 год. — Прим. ФАН), неоднократно заявляла, что необходимы две вещи. Первое — строгое прохождение всех проверок на получение медицинской справки, и это касается не только оружия, но и водительских прав. Мы били тревогу уже тогда, что есть проблема», — уверяет Бутина.

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Второй момент, по ее мнению, касается отсутствия установленного документа, по которому психиатр должен выявлять противопоказания к владению оружием. И тот факт, что Госдума обратила внимание именно на этот аспект ситуации вместо резкого запрета конкретного вида оружия, не может не радовать.

«Я всегда была против свободного обращения оружия. Речь идет о том, что нужны соответствующие процедуры и постановка на учет. Вообще в идеале бы иметь единую информационную систему, где, если ты не прошел получение медицинской справки, — красный флажок, и тебе оружие выдать нельзя», — объясняет активистка.

Возможно, такая система нужна не только на первых порах получения оружия, но и после. Неужели будет лишним регулярно отслеживать психическую стабильность человека, когда-то приобретшего в личное пользование винтовку?

«Здесь нужно быть очень аккуратными, чтобы не усложнить жизнь людям, владеющим гражданским оружием. Возможно, стоит сделать что-то, связанное с психическим здоровьем. Но это нужно очень внимательно продумать: законопослушного гражданина наказывать за то, что система когда-то не работала, ни в коем случае нельзя», — ;заключает Бутина.

В любом случае сейчас как никогда государство заинтересовано в том, чтобы ружья и пистолеты попадали в руки адекватных и дееспособных граждан. Так, ранее глава Росгвардии Виктор Золотов говорил, что возраст для приобретения любого оружия нужно повысить до 21 года.