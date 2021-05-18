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16:43
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Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
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Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
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Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани

Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 мая. Инициатива с ужесточением условий выдачи медицинских справок для получения оружия — первый случай, когда Госдума сделала правильные выводы из трагедии. Об этом в разговоре с корреспондентом ФАН заявила политическая активистка и общественный деятель Мария Бутина, известная поборница права на ношение оружия.

Согласно законопроекту, лицам, не прошедшим медкомиссию на наличие противопоказаний, будет запрещено приобретать, хранить и использовать огнестрельное оружие. Причем проверка должна проходить строго в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

«Организация «Право на оружие», когда я ей руководила (с 2011 по 2015 год. — Прим. ФАН), неоднократно заявляла, что необходимы две вещи. Первое — строгое прохождение всех проверок на получение медицинской справки, и это касается не только оружия, но и водительских прав. Мы били тревогу уже тогда, что есть проблема», — уверяет Бутина.

Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
pxhere.com  / 

Второй момент, по ее мнению, касается отсутствия установленного документа, по которому психиатр должен выявлять противопоказания к владению оружием. И тот факт, что Госдума обратила внимание именно на этот аспект ситуации вместо резкого запрета конкретного вида оружия, не может не радовать.

«Я всегда была против свободного обращения оружия. Речь идет о том, что нужны соответствующие процедуры и постановка на учет. Вообще в идеале бы иметь единую информационную систему, где, если ты не прошел получение медицинской справки, — красный флажок, и тебе оружие выдать нельзя», — объясняет активистка.

Возможно, такая система нужна не только на первых порах получения оружия, но и после. Неужели будет лишним регулярно отслеживать психическую стабильность человека, когда-то приобретшего в личное пользование винтовку?

«Здесь нужно быть очень аккуратными, чтобы не усложнить жизнь людям, владеющим гражданским оружием. Возможно, стоит сделать что-то, связанное с психическим здоровьем. Но это нужно очень внимательно продумать: законопослушного гражданина наказывать за то, что система когда-то не работала, ни в коем случае нельзя», — ;заключает Бутина.

В любом случае сейчас как никогда государство заинтересовано в том, чтобы ружья и пистолеты попадали в руки адекватных и дееспособных граждан. Так, ранее глава Росгвардии Виктор Золотов говорил, что возраст для приобретения любого оружия нужно повысить до 21 года.

россия оружие бутина стрельба в казани
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