Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев останется под арестом до конца лета

Москва, 18 мая. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Фигурант останется под стражей еще на три месяца — примерно до 20 августа. Решение огласила судья Евгения Пирогова.

По версии СК, бывший глава региона брал взятки от предпринимателей. За крупное вознаграждение он не только помогал с получением солидных госконтрактов, но и не допускал проблем с их выполнением и последующей оплатой.

Ранее имущество Белозерцева было арестовано. Обеспечительная мера наложена на недвижимость, участки и сотни миллионов рублей, сообщал ФАН.