Блинкен высказался за предсказуемые и стабильные отношения с Россией

Рейкьявик, 18 мая. Вашингтон предпочел бы выстраивать с РФ стабильные и предсказуемые взаимоотношения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Чиновник выступил с соответствующим заявлением в Рейкьявике. Блинкен прибыл в город для участия в заседании Арктического совета.

«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», — сказал госсекретарь.

Он заявил о надежде Соединенных Штатов на сотрудничество с Россией в Арктике. Чиновник также призвал избежать милитаризации в регионе.

Ранее Блинкен рассказал о позиции Вашингтона в Арктике. США видит ее свободным от конфликтов регионом, подчеркивал чиновник.