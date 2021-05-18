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18 мая 16:44
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новостей
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
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В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
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Блинкен высказался за предсказуемые и стабильные отношения с Россией

  /   Обновлено: 18 мая 2021 15:45
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Политика
Блинкен высказался за предсказуемые и стабильные отношения с Россией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины / Creative Commons Attribution 4.0

Рейкьявик, 18 мая. Вашингтон предпочел бы выстраивать с РФ стабильные и предсказуемые взаимоотношения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Чиновник выступил с соответствующим заявлением в Рейкьявике. Блинкен прибыл в город для участия в заседании Арктического совета.

«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», — сказал госсекретарь.

Он заявил о надежде Соединенных Штатов на сотрудничество с Россией в Арктике. Чиновник также призвал избежать милитаризации в регионе.

Ранее Блинкен рассказал о позиции Вашингтона в Арктике. США видит ее свободным от конфликтов регионом, подчеркивал чиновник.

сша арктика блинкен
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Все новости / Политика / Блинкен высказался за предсказуемые и стабильные отношения с Россией
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