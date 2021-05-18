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16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
Общество
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Эстонские СМИ: Пьяные солдаты НАТО избили трех женщин в Тапе

  /   Обновлено: 18 мая 2021 15:40
Армия
Эстонские СМИ: Пьяные солдаты НАТО избили трех женщин в Тапе
Global Look Press  /  Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Тапа, 18 мая. Драка между пьяными британскими солдатами и местными жителями произошла в эстонском городе Тапа. Во время инцидента военные НАТО избили трех женщин, пишет издание Virumaa Teataja.

СМИ сообщают, что на самом деле драка была намного серьезнее, чем указано в заявлении официального представителя Альянса. Журналисты нашли свидетеля, который рассказал о действиях агрессивных и «пьяных в стельку» британских солдат. Источник издания подчеркнул, что местные жители больше не чувствуют себя в безопасности.

«Я видел, как местный житель и британский солдат ссорились друг с другом в Тапе у кафе Pаts, а затем перебранка переросла в драку. К сожалению, в драку втянули и женщину, которую солдаты также били. Всего в потасовке участвовали три женщины», — сообщил эстонец СМИ.

Кроме этого, как подчеркнул свидетель, в кафе сидели восемь или десять солдат и разговаривали о том, что до этого подрались между собой возле магазина Grossi. В 16:00 британские солдаты уже пьяные стали цепляться к местным жителям, говорится в статье Virumaa Teataja.

Ранее сообщалось, что статья о «страхе России» перед ВС Великобритании вызвала смех у англичан. Издание RT писало, что у британской армии не хватает средств для поддержания боевой мощи.

нато европа солдаты
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