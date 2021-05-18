Эстонские СМИ: Пьяные солдаты НАТО избили трех женщин в Тапе

Тапа, 18 мая. Драка между пьяными британскими солдатами и местными жителями произошла в эстонском городе Тапа. Во время инцидента военные НАТО избили трех женщин, пишет издание Virumaa Teataja.

СМИ сообщают, что на самом деле драка была намного серьезнее, чем указано в заявлении официального представителя Альянса. Журналисты нашли свидетеля, который рассказал о действиях агрессивных и «пьяных в стельку» британских солдат. Источник издания подчеркнул, что местные жители больше не чувствуют себя в безопасности.

«Я видел, как местный житель и британский солдат ссорились друг с другом в Тапе у кафе Pаts, а затем перебранка переросла в драку. К сожалению, в драку втянули и женщину, которую солдаты также били. Всего в потасовке участвовали три женщины», — сообщил эстонец СМИ.

Кроме этого, как подчеркнул свидетель, в кафе сидели восемь или десять солдат и разговаривали о том, что до этого подрались между собой возле магазина Grossi. В 16:00 британские солдаты уже пьяные стали цепляться к местным жителям, говорится в статье Virumaa Teataja.

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