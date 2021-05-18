Министр экономики ФРГ сообщил о наличии всех разрешений для достройки «СП-2»

Берлин, 18 мая. Вопрос о завершении работ по газопроводу «Северный поток — 2» находится в компетенции строителей, соответствующие разрешения есть, сообщил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Срок завершения строительства зависит от скорости укладки труб, сообщил министр. В Минэкономики Германии допустили, что вопрос об окончании работ на трубопроводе будет завершен в следующие 12 месяцев.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе ранее заявил, что для достройки «Северного потока — 2» необходимо проложить еще 80 километров. Он обратил внимание, что проект имеет поддержку с точки зрения федерального правительства Германии.

Берлин сохраняет сдержанность и продолжает настаивать на исключительно экономическом характере проекта «СП-2», заявил в комментарии ФАН член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.