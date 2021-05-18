Общественники подготовили изменения во ФГОС с упоминанием ценности семьи и рода

В новой редакции федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) необходимо расширить и уточнить разделы с требованиями к результатам освоения школьной программы формулировками, связанными с темой семьи. Таким мнением с ФАН поделились представители рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.

Специалисты подготовили предварительный вариант новой редакции ФГОСов с учетом ориентации на семейные ценности (с документом ознакомился ФАН). С помощью этой инициативы активисты планируют обратить внимание на проблему отношения к институту семьи в современном обществе и существующий запрос на изменения. Поправки предлагается внести в образовательные стандарты всех уровней школьного образования: начального (1-4 классы), основного (5-9 классы) и среднего (10-11 классы).

«ФГОСы нужно менять. У нас ни в старых, ни в новых стандартах, которые сейчас планируется вводить, вообще не учтено, что институт семьи находится в кризисе. Как будто нет ничего этого», — заявила руководитель рабочей группы при детском омбудсмене, президент фонда общественного развития «Мир без границ» Наталья Беккер.

Авторы рабочей версии ФГОСов предлагают отредактировать раздел, рассказывающий о личностных результатах освоения программы учениками. Поправки в описание требований к предметным и метапредметным результатам обучения не предполагаются. Также предлагается прописать в стандартах необходимость прививать учащимся интерес к генеалогии, истории своей семьи и рода; готовность будущих выпускников к выполнению обязанностей не только гражданина, но и семьянина. В стандартах начального образования предполагается осознание своей семейно-родовой идентичности наряду с российской гражданской и этнокультурной.

Один из авторов поправок, председатель правления АНО «Сообщество практиков образовательного семьеведения» Михаил Смирнов рассказал, что семей в классическом демографическом понимании в России сегодня очень мало.

«Под семьей мы понимаем однозначную структуру — это супруги с детьми: не мамы с детьми, не папы с детьми, не бабушки с детьми, как бы это мило все не было. В социологии, в демографии семья — это супруги с детьми. Вот их очень мало. В 2010 году перепись насчитала порядка 11,5 миллиона таких конструкций: супруги плюс один или более детей», — отметил Смирнов.

Федеральное агентство новостей /

Он напомнил о запланированной на сентябрь этого года Всероссийской переписи населения, по итогам которой станут доступны актуальные данные.

«Ожидания не слишком оптимистичные: дай бог сохраниться на этом же уровне — 11-12 миллионов семей. А что такое 11-12 миллионов? Это порядка 23 миллионов супругов-родителей и их дети — всего приблизительно 40-45 миллионов семейных граждан. А у нас население 145 миллионов. Семейные люди фактически представляют меньшинство», — посетовал собеседник ФАН.

Эксперт обратил внимание на то, что институту семьи сегодня уделяется большое внимание государством и обществом, но в текстах ФГОС он почти не упоминается. Одним из проявлений кризиса этого социального института, по мнению эксперта, является рост популярности неклассических ячеек общества.

«Институт семьи вытесняют различные другие формы, в том числе безбрачие, браки без детей и другие формы жизни, о которых даже не хочется говорить, но они все больше и больше увлекают и взрослых, и молодых граждан», — добавил Смирнов.

По словам общественника, предлагаемые изменения — это попытка отразить запрос общества на решение проблем, связанных с кризисом института семьи. Проект текстов ФГОС активисты в ближайшее время направят в аппарат детского омбудсмена РФ.

«Мы хотим сделать первый шаг, чтобы разработчики ФГОСов восприняли этот общественный запрос. Из школы должен выходить человек, подготовленный не только к конкуренции на рынке труда, но и готовый перейти из семьи в семью. Казалось бы, странное представление. Но ведь мы же хотим, чтобы наши дети, став взрослыми, из семьи родительской перешли в свою новую семью, чтобы у нас была радость внуков и остального общения. Школа не только на рынок труда должна выкидывать выпускника, но и подводить его к созданию будущей семьи», — подытожил Смирнов.

30 апреля на итоговой коллегии Минпросвещения России вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже анонсировала утверждение в скором времени новых федеральных государственных образовательных стандартов. По ее словам, проекты уже одобрены рабочей группой. При этом заместитель председателя правительства подчеркнула, что работа на этом не заканчивается: новые ФГОСы находятся на промежуточном этапе, так как надо готовиться к новому подходу с учетом стоящих перед системой образования вызовов.