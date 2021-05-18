В МИД РФ назвали способ решения конфликта на границе Армении и Азербайджана

Москва, 18 мая. Москва предлагает разрешить конфликт на границе Армении и Азербайджана путем запуска процесса делимитации границы с ее демаркацией в дальнейшем.

Соответствующая информация была отражена в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства.

«Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», — говорится в официальном сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что в России внимательно следят за ситуацией, складывающейся на территориях, граничащих с Арменией и Азербайджаном. В министерстве отметили, что российская сторона оказывает посильную помощь Баку и Еревану в решении конфликта и общем снижении напряженности путем регулярных контактов на высшем уровне. В заключение в МИД РФ добавили, что делимитация границы между двумя государствами может способствовать урегулированию кризиса.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном планируется продолжить 19 мая.