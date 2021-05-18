Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме

Москва, 18 мая. Телеведущий Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале иронично объяснил длительный срок работы лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме.

Ведущий «Вечернего Урганта» в ходе передачи прокомментировал недавний инцидент с буквой А, которая отвалилась от фасада здания Госдумы. Он в шутку объяснил, почему сорвалась именно буква А, а не, например, Г.

«Потому что А была прибита гвоздями, а Г держится на том же, на чем Жириновский держится 30 лет в Госдуме. Самый крепкий клей», — сказал Ургант.

Ранее лидер ЛДПР потребовал закрыть передачу Урганта после того, как ведущий пошутил про взаимоотношения Жириновского с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым и сравнил их с «семейной парой».