Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией

Москва, 18 мая. Актер Евгений Волоцкий получил серьезную травму позвоночника и оказался прикован к инвалидному креслу. Он был в депрессии, но все же смог преодолеть свой недуг.

Артист во время гастролей в Израиле прыгнул в море «щучкой». Он ударился головой о дно и сломал несколько позвонков. Трагедия произошла шесть лет назад.

Волоцкий был в депрессии и смог выйти из нее благодаря одному случаю. Когда он был в екатеринбургском театре и смотрел спектакль, ему с самого начала мешала женщина, которая что-то бубнила за спиной. Артист не выдержал и повернулся, чтобы сделать замечание, но увиденное его поразило. Посетительница театра рассказывала слепому супругу, что происходит на сцене.

Волоцкий понял, что он не единственный человек с ограниченными возможностями, и что любой может постигать искусство. Случай в театр дал «пинка» артисту. Звезда кино стал записывать аудиокниги и размещать их в Сети. Затем ему поступило предложение озвучивать героев американских фильмов.

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова недавно перенесла операцию на позвоночнике. Она рассказала о своем состоянии после хирургического вмешательства.