В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание

Тель-Авив, 18 мая. В округе Эшколь на границе с сектором Газа в здание влетела ракета. При ЧП пострадали десять человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Представитель службы скорой медицинской помощи Маген Давид Адом сообщил, что незадолго до инцидента в округе были слышны сигналы тревоги.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась 10 мая. Военные сообщили, что со стороны сектора Газа было выпущено около трех тысяч ракет. В ответ были нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате происшествия погибли десять граждан, еще 50 получили травмы. В Палестине насчитывается 218 жертв, среди которых 58 — дети.