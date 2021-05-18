В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя

Санкт-Петербург, 18 мая. Житель деревни Рабитицы Волосовского района обнаружил рядом с домом тело неизвестного мужчины. Позднее его опознали как пропавшего ранее 33-летнего Алексея А.

Заявление в полицию написал сосед обнаружившего труп жителя Ленинградской области. На место обнаружения тела немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе эксперты-криминалисты, сообщает источник ФАН в полиции.

Отмечается, что документов при погибшем мужчине не было, однако чуть позже тело опознала знакомая покойного. Со слов местной жительницы, в Рабитицах был найден 33-летний Алексей А., уроженец города Сланцы, временно проживавший в этой же деревне. Труп мужчины был направлен в морг для установления точной причины смерти.

Опознавшая тело мужчины Екатерина Ш. ранее заявляла в полицию о пропаже своего знакомого. По словам местной жительницы, мужчина ушел из дома и не вернулся. Переданные в заявлении приметы знакомого и то, вот что он был одет, полностью совпало с внешностью покойного мужчины и одеждой на трупе. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.