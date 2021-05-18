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новостей
15:15
Происшествия
Выживших после крушения Robinson под Архангельском спасли местные рыбаки
15:15
Происшествия
Бизнесмену Шпигелю продлили арест на три месяца по делу о взяточничестве
15:15
Армия
Госсекретарь США озвучил позицию Белого дома по Арктическому региону
15:14
Шоу-бизнес
Божена Рынска вспомнила о хамском поведении Ольги Бузовой на шоу
15:14
Общество
Это идея Шойгу: в Саратов приехал «патриотический военный поезд»
15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
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В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя

  /   Обновлено: 18 мая 2021 15:09
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 мая. Житель деревни Рабитицы Волосовского района обнаружил рядом с домом тело неизвестного мужчины. Позднее его опознали как пропавшего ранее 33-летнего Алексея А.

Заявление в полицию написал сосед обнаружившего труп жителя Ленинградской области. На место обнаружения тела немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе эксперты-криминалисты, сообщает источник ФАН в полиции.

Отмечается, что документов при погибшем мужчине не было, однако чуть позже тело опознала знакомая покойного. Со слов местной жительницы, в Рабитицах был найден 33-летний Алексей А., уроженец города Сланцы, временно проживавший в этой же деревне. Труп мужчины был направлен в морг для установления точной причины смерти.

Опознавшая тело мужчины Екатерина Ш. ранее заявляла в полицию о пропаже своего знакомого. По словам местной жительницы, мужчина ушел из дома и не вернулся. Переданные в заявлении приметы знакомого и то, вот что он был одет, полностью совпало с внешностью покойного мужчины и одеждой на трупе. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

труп смерть гибель ленинградская область Волосовский район
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