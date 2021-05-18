В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов

Москва, 18 мая. Российская Федерация ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов, включающих в себя идеологию, религиозные и национальные традиции, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По словам председателя комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, победить в этом противостоянии можно, опираясь на совместную работу страны и церкви. Об этом он рассказал по итогам круглого стола «Государство и Церковь. Соработничество в защите и укреплении духовно-нравственной основы российского общества».

«Мы никогда не разменяем заветы наших предков на фальшивые либеральные фетиши», — подчеркнул Гаврилов.

Таким образом депутат поддержал инициативу РПЦ о передаче детей на воспитание церкви женщинами, которые не готовы или не имеют возможности вырастить ребенка.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил женщинам, готовым сделать аборт, новое решение.