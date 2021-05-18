В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа

Минск, 18 мая. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал об истинных действиях польского спецназа под Брестом.

Белорусский политик заявил, что подразделения польского спецназа изучали подходы к границе под Брестом. По его словам, на территории государства были зафиксированы соответствующие действия со стороны военных, которые пытались найти проход через границу.

«Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывают определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси», — сказал он во вторник.

Госсекретарь белорусского Совбеза отметил увеличение военной активности со стороны Варшавы — за последнюю неделю было зафиксировано 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Белоруссии.

При этом ранее пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жаринов рассказал подробности задержания мужчины по обвинению в шпионаже — он уже признал свою вину.