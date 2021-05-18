ФАН узнал, кому запретят летать во время проведения Евро 2020

Согласно Указу президента Российской федерации №286 со 2 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области вводится ряд ограничений в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы UEFA 2020. В первую очередь это коснется оборота оружия и запрета на полеты над указанными территориями. В распоряжении ФАН оказался проект готовящегося документа, который укажет, кому и как разрешены перелеты.

Пулково в особый режим войдет уже в 21:00 31 мая — в связи с тем, что в Северной столице перед чемпионатом Европы пройдет 24-й Петербуржский международный экономический форум. И продлится этот режим до 12 июля. Прежде всего, аэродром будет работать только на прием и выпуск регулярных рейсов и чартерных, летающих на регулярной основе. Исключения будут сделаны для судов, выполняющих рейсы в интересах форума, а позднее Евро 2020, для самолетов Минобороны и МЧС.

На все остальные виды полетов необходимо будет получить специальное разрешение, согласованное с ФСО, Росавиацией, Пулково. Получить такое разрешение можно будет в созданном штабе, в котором во время Евро будут работать представители всех этих ведомств.

Пассажиров коснется лишь тот момент, что возможны задержки рейсов из-за того, что Пулково задействовано в протокольных мероприятиях. Для авиакомпаний это тоже небольшая сложность, так как придется запасаться дополнительным топливом — в любой момент из-за таких мероприятий самолет могут направить в зону ожидания, а то и вовсе на запасной аэродром.

Напомним, Евро 2020 пройдет в 12 городах Европы, от России принимать гостей будет Санкт-Петербург. В рамках усиления безопасности на этот период в Петербурге и Выборге будут закрыты все тиры и оружейные магазины.