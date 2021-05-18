ФАН узнал, кому запретят летать во время проведения Евро 2020

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 16:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
Общество
Родителей школьников Югры допустят на выпускной при наличии теста на COVID-19
Все новости
18 мая 16:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
16:16
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
16:15
Общество
Родителей школьников Югры допустят на выпускной при наличии теста на COVID-19
Все новости

ФАН узнал, кому запретят летать во время проведения Евро 2020

Общество
ФАН узнал, кому запретят летать во время проведения Евро 2020
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

 

Согласно Указу президента Российской федерации №286 со 2 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области вводится ряд ограничений в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы UEFA 2020. В первую очередь это коснется оборота оружия и запрета на полеты над указанными территориями. В распоряжении ФАН оказался проект готовящегося документа, который укажет, кому и как разрешены перелеты.

Пулково в особый режим войдет уже в 21:00 31 мая — в связи с тем, что в Северной столице перед чемпионатом Европы пройдет 24-й Петербуржский международный экономический форум. И продлится этот режим до 12 июля. Прежде всего, аэродром будет работать только на прием и выпуск регулярных рейсов и чартерных, летающих на регулярной основе. Исключения будут сделаны для судов, выполняющих рейсы в интересах форума, а позднее Евро 2020, для самолетов Минобороны и МЧС.

На все остальные виды полетов необходимо будет получить специальное разрешение, согласованное с ФСО, Росавиацией, Пулково. Получить такое разрешение можно будет в созданном штабе, в котором во время Евро будут работать представители всех этих ведомств.

Пассажиров коснется лишь тот момент, что возможны задержки рейсов из-за того, что Пулково задействовано в протокольных мероприятиях. Для авиакомпаний это тоже небольшая сложность, так как придется запасаться дополнительным топливом — в любой момент из-за таких мероприятий самолет могут направить в зону ожидания, а то и вовсе на запасной аэродром.

Напомним, Евро 2020 пройдет в 12 городах Европы, от России принимать гостей будет Санкт-Петербург. В рамках усиления безопасности на этот период в Петербурге и Выборге будут закрыты все тиры и оружейные магазины.

футбол евро-2020
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56103 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45032 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31065 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24461 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18380 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Общество / ФАН узнал, кому запретят летать во время проведения Евро 2020
Рейтинг@Mail.ru