Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»

Москва, 18 мая. Российская режиссер и сценарист Анастасия Пальчикова заявила ФАН, что не могла даже надеяться на то, что снятый ею фильм «Маша» получит признание со стороны HBO.

Уроженка Саратова в эксклюзивном интервью прокомментировала новость о том, что американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть приобрела права на показ этой кинокартины.

«Не могла [на это даже] надеяться, — призналась Пальчикова. — Но смешно, что я пару недель назад смотрела один сериал HBO. И каждый раз, когда начиналась серия, я думала: какая же крутая заставка у HBO! Как она мне нравится, и жалко, что нельзя взять и поставить ее перед своим фильмом просто так…»

По словам собеседницы, где-то через неделю пиар-продюсер Алина написала ей, что права на «Машу» купила та самая HBO.

«Так что теперь эта классная заставка будет стоять перед «Машей», — порадовалась Пальчикова.

В заключение она отметила, что сейчас работает над сценарием своего следующего фильма.

«И параллельно делаю несколько интересных проектов», — заключила собеседница ФАН.

Ранее стало известно, что сеть HBO, которая входит в корпорацию WarnerMedia, приобрела права на показ фильма «Маша». Дебютная полнометражная работа Анастасии Пальчиковой «Маша» была продана для показа на HBO Central Europe, покрывающую территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдавии. Эфир запланирован на октябрь текущего года.

В пакете телекомпании HBO Europe — каналы премиум-класса, включая флагманский HBO, а также HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Компания владеет потоковыми сервисами по всей Европе с числом подписчиков, превышающем 5,5 миллиона в Центральной Европе.

Картина рассказывает историю взросления 13-летней девочки в 90-е годы прошлого века. Она уже завоевала приз за лучший дебют на фестивале «Кинотавр»-2020. В широкий прокат в России фильм вышел 1 апреля. В нем снялись Анна Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова, Дмитрий Власкин и другие.

Если судить по одному из ведущих сайтов России о кинематографе, то Пальчикова является автором сценария фильма «Подвиг», где главные роли должны сыграть Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Николай Фоменко и Александр Молочников.

Последний, кстати, снял картину «Скажи ей», всероссийская премьера которой состоялась на днях. О съемках в ней рассказал австрийский актер Вольфганг Черни.