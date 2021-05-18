Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи

Сочи, 18 мая. К молодому человеку на улице подошел незнакомый мужчина, представившийся полицейским, и обвинил в незаконном обороте наркотиков.

За определенную сумму он был готов забыть о своих «подозрениях». Молодой человек перевел незнакомцу 26 тыс. рублей, после чего тот скрылся. Через некоторое время потерпевший принял решение обратиться в полицию, сообщил источник ФАН.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего местного жителя, который выманивал деньги у прохожих. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи.

Мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги и продать квартиру в Петербурге, сообщал ФАН. Пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.