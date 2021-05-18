Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме

Санкт-Петербург, 18 мая. Крымский моряк Максим Боднар безосновательно провел в тюрьме Греции более трех лет. Вышедший на свободу россиянин рассказал, как жил все это время.

Интервью с Боднаром провела известная правозащитница Мария Бутина. Она поинтересовалась, соблюдают ли в Европе законы и какие у моряка были представления об этом процессе. По словам Боднара, до суда он верил в соблюдение европейских законов, но по факту гуманизм там только на бумаге. Боднар также рассказал, что в Греции в тюрьмах совсем другие условия и система.

«Режим другой, там другая система: в полвосьмого утра открываются двери, и все 400 человек выходят. В Греции один раз в день едят, в России — завтрак нормальный, три приема пищи: утром каша, в обед — борщ, суп, вечером — каша, рыба. В Греции дают два раза, но есть можно один раз, второй раз ее кто-то поел уже», — поделился крымчанин.

Максим Боднар также рассказал, что в российском следственном изоляторе давали читать книги, в Греции книг на русском языке не было.

Ранее стало известно, что Мария Бутина подала документы на участие в праймериз «Единой России» в Госдуму от Кировской области.