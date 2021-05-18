СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля

Рамалла, 18 мая. Боевое крыло движения ХАМАС сделало заявление о нанесении ракетных ударов по двум израильским военным базам, передает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

Кроме этого, палестинская сторона сообщила об ударах в направлении южного израильского города Кирьят-Малахи.

Ранее сообщалось, что 10 мая обострился вооруженный конфликт армии Израиля и палестинцев. Стороны ведут взаимный обстрел, что приводит к жертвам среди населения.

Также недавно стало известно, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме этого, израильские военные разрушили палестинский объект, включающий в себя шахту и сеть тоннелей.