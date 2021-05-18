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18 мая 15:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
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В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
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В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко

  /   Обновлено: 18 мая 2021 14:52
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
Новостное агентство «Харьков».  /  Дмитрий Горин

Киев, 18 мая. Обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, его не касаются, сообщают в Службе безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией проводят следственные мероприятия в доме, где проживает мэр Киева, в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов, пояснил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. Детали по этому делу в ведомстве обещали обнародовать позднее.

«Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сказал Дехтяренко.

Вооруженные люди ворвались в подъезд дома, где живет мэр Кличко, сообщал ФАН. Позже выяснилось, что они пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже.

украина кличко обыски
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