В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко

Киев, 18 мая. Обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, его не касаются, сообщают в Службе безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией проводят следственные мероприятия в доме, где проживает мэр Киева, в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов, пояснил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. Детали по этому делу в ведомстве обещали обнародовать позднее.

«Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сказал Дехтяренко.

Вооруженные люди ворвались в подъезд дома, где живет мэр Кличко, сообщал ФАН. Позже выяснилось, что они пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже.