Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин готовится к серии совещаний на военную тему, сообщили в СМИ.

Заседания состоятся на территории Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле. Традиционная встреча проходит дважды в год. На мероприятие собираются представители ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, главные конструкторы, и руководство Минобороны России.

Путин планирует провести 24 мая в Сочи встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и стратегическое партнерство между государствами.

Также прорабатываются российско-белорусские переговоры, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.