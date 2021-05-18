Нефть растет выше 70 долларов на фоне снятия ограничений в мире

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 18 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Федеральное агентство новостей /

Накануне, 17 мая, рынок нефти продемонстрировал позитивную динамику. В понедельник нефть опускалась до отметки в 68,25 доллара, но торговая сессия закрылась повышением до отметки в 69,50. Сегодня в ходе утренних торгов нефть повышалась и преодолела отметку в 70 долларов — это двухмесячный максимум, при этом восходящая динамика продолжается.

По словам экономистов, основные причины роста нефти — это восстановление мировой экономики, прежде всего США и Европы. По данным Управления транспортной безопасности США, в аэропортах в воскресенье было зарегистрировано 1,85 млн пассажиров — это самый высокий показатель с начала пандемии. Это свидетельствует о том, что туризм начинает развиваться, число перелетов растет.

Аналитики объяснили, что для рынка нефти это является позитивным фактором, потому что спрос на топливо растет. В Британии с понедельника сняли ограничительные меры, послабления начались во Франции и Испании. Все это оказывает серьезную поддержку сырьевому рынку.

С другой стороны, продолжает оказывать давление сложная эпидемиологическая ситуация в азиатском регионе — в Индии, Сингапуре, Тайване. Однако глобальный тренд восстановления спроса на нефть перевешивает эти негативные факторы, отметили эксперты.

«Цены на нефть преодолели психологически важную отметку в 70 долларов и будут продолжать двигаться дальше. Следующим целевым уровнем будет максимум текущего года — 71,36 доллара за баррель», — считают экономисты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Рынок золота также выглядит позитивно — стоимость металла на прошлой неделе смогла преодолеть отметку в 1840 долларов. В понедельник движение вверх продолжилось, и с отметки в 1850 долларов золото достигло 1870.

По словам аналитиков, значительное влияние оказало глобальное ослабление доллара. Оно обусловлено тем, что участники рынка опять стали верить ФРС, что всплеск инфляции в апреле носит кратковременный характер. Регулятор не будет повышать ставку, сворачивать стимулирующие программы, поскольку данные по занятности в апреле оказались достаточно слабыми, необходимы дальнейшие стимулирующие меры.

Спрос на золото обеспечивала ситуация в Азии и опасения, что новый штамм коронавируса в Индии может переброситься на соседние страны. Это заставляет участников рынка покупать золото как защитный актив, подчеркнули эксперты. Также участники рынка опасаются повышения инфляции, и золото получает дополнительную поддержку.

«Цена достигла 1870 долларов. Если золото продолжит движение дальше, то ближайшей отметкой будет 1900 — психологическая цифра», — заявили аналитики.

Участки рынка золота следят за высказываниями ФРС о том, как регулятор относится к текущему всплеску инфляции и как видит дальнейшую денежно-кредитную политику.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Волатильность рубля достаточно невысокая — рубль торгуется в узком диапазоне, заявили эксперты. Накануне рубль преодолел отметку в 74 рубля за доллар. Сегодня рубль продолжает укрепление.

Основным фактором для рубля выступило глобальное ослабление доллара, вслед за этим рубль укрепляется. Позитивный фон для рубля оказывают цены на нефть, которые преодолели отметку в 70 долларов. Геополитические факторы сейчас отошли на второй план. Дополнительной поддержкой также служит начинающийся налоговый период. В ходе торгов во вторник рубль находится ниже отметки в 74 рубля за доллар в диапазоне 73,50–74, заключили эксперты.