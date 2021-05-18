В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск

Минск, 18 мая. Внезапная проверка боеготовности ракетных войск ВС Белоруссии пройдет с привлечением до 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.

Согласно информации, опубликованной во вторник в Telegram-канале минобороны государства, соответствующие мероприятия пройдут под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС страны генерал-майора Геннадия Козловского.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в официальном сообщении ведомства.

После проведения всех необходимых мероприятий подразделения отправятся на полигоны для осуществления учебно-боевых задач. Проверка будет завершена контрольными занятиями, в рамках которых военнослужащие выполнят серию ракетных ударов.

При этом в стране проходит ряд реформ в отношении правоохранителей — недавно глава государства Александр Лукашенко подписал закон, регулирующий деятельность правоохранителей и органов внутренних дел.