Под прессом коллекторов: как найти управу на «телефонных террористов»



Долговая нагрузка россиян растет год от года. В 2020 году коллекторы получили в распоряжение более 500 млрд проблемных долгов. В 2021 эта сумма, по прогнозам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), составит уже 700 млрд рублей. Взыскание долгов — дело непростое, коллекторы порой игнорируют законодательство, буквально терроризируя должников и их близких.

Как бороться с незаконными действиями коллекторов? Какие меры помогут избежать произвола со стороны взыскателей? И правда ли, что крымчанам все же придется отдавать кредиты, взятые еще в украинских банках?

На эти вопросы ответил член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов в ходе брифинга, организованного ФАН и Медиагруппой «Патриот».

По словам адвоката, жертвой коллекторов может стать не только заемщик, но и совершенно сторонний человек. При этом взыскатели не всегда являются представителями лицензированного агентства. Он рассказал, что сам столкнулся с проблемой прессинга со стороны коллекторов из-за просрочки по кредитам совершенно незнакомых людей.

«Тема актуальна. Растет недовольство людей, которые страдают от действий взыскателей долгов. Мне самому удалось испытать давление коллекторов: звонят постоянно с января этого года, но займов у меня не было. Сейчас коллекторы работают на стыке законности и незаконности. Мы сделали запрос и выяснилось, что люди, которые мне звонили, не принадлежат к агентству. Поэтому тут надо четко разграничить, в каких случаях и куда обращаться», — сказал он.

Если человек не брал займ и ему звонят или брал, но не желает общаться с коллекторами, необходимо в первую очередь обращаться в службу судебных приставов. Если же идут угрозы физической расправой, то это уже прерогатива полиции. Полиции не всегда удается найти виновных, поскольку телефонные номера, с которых поступают звонки, принадлежат не коллекторским агентствам, а неким ООО. Проблему могла бы решить обязательная привязка телефонного номера, который используется для связи с должником, к конкретной организации.

«У нас на каждом автомобиле висит госномер, и без него нас было бы сложно идентифицировать. Нечто подобное надо сделать и с коллекторами, чтобы они могли звонить только со своих номеров. Как только они купили новую сим-карту, пусть регистрируют ее и используют официально для уведомления должников», — предложил Баринов.

В случае, если взыскатели перегибают палку в своей настойчивости, адвокат порекомендовал записывать телефонные разговоры с ними. При этом Баринов особо подчеркнул, что по закону коллекторы имеют право общаться с должником только с его согласия. Для прекращения звонков необходимо написать письменное обращение в агентство об отказе общаться. Как правило это срабатывает — звонки прекращаются, просто не все жертвы коллекторского «террора» знают о своих правах, отметил он.

«Если обращение не подействует, то можно обратиться в суд. Мне удалось так один раз помочь клиенту и взыскать за это с агентства порядка 10 тысяч», — рассказал адвокат.

Он призвал россиян быть внимательнее при заключении договоров, поскольку проблемные долги в руки коллекторов могут передавать не только банки и микрофинансовые организации, но любые структуры оказывающие услуги: начиная с Ростелекома и заканчивая управляющими компаниями.

«В тот момент, когда мы заключаем договор, надо смотреть, говорится ли там о передаче долгов третьим лицам. Если есть, то, получается, мы сами это подписали», — пояснил Баринов.

Относительно слухов о возвращении кредитов, которые до 2014 года брали крымчане в украинских банках, Баринов отметил, что они небезосновательны.

«С одной стороны — здесь идет речь об истечении срока исковой давности, которая в данном случае составляет три года. Если ко мне в течение трех лет не обратились, то я не обязан хранить квитанции вечно. При грамотном поведении суд учтет это. С другой — банк выдает не свои собственные деньги, а деньги вкладчиков. Поскольку при вхождении Крыма в состав РФ банки ушли с рынка, вкладчики уже получили возмещение от агентства страхования вкладов. Оно выплатило денежные средства, и именно оно получило право требовать получения задолженности с заемщиков. Если это так, то требования законны», — объяснил адвокат.

Однако, отметил участник брифинга, исковая давность все равно продолжает действовать. Если она прошла, то суду об этом необходимо сообщить отдельно — автоматически применять ее никто не будет, предупредил он.