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18 мая 15:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
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Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

  /   Обновлено: 18 мая 2021 14:56
Армия
Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
wikipedia.org  /  Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Москва, 18 мая. Экипажи двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Продолжительность воздушной миссии над нейтральными водами составила более пяти часов. Истребители Су-27 в ходе планового полета сопровождали ракетоносцы ВКС России.

Пилоты российской дальней авиации совершают регулярные полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, Черном и Балтийском морях. Все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Американские эксперты ранее рассказали, почему турбовинтовые Ту-95 являются серьезной угрозой для стран Запада.

черное море вкс россии ту-95
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Все новости / Армия / Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
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