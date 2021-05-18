Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Москва, 18 мая. Экипажи двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Продолжительность воздушной миссии над нейтральными водами составила более пяти часов. Истребители Су-27 в ходе планового полета сопровождали ракетоносцы ВКС России.

Пилоты российской дальней авиации совершают регулярные полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, Черном и Балтийском морях. Все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Американские эксперты ранее рассказали, почему турбовинтовые Ту-95 являются серьезной угрозой для стран Запада.