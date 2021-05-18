Глава Марий Эл проверил готовность детского лагеря «Кооператор» к летнему сезону

Йошкар-Ола, 18 мая. Готовность лагеря «Кооператор» к приему детей проинспектировал глава Марий Эл Александр Евстифеев. Компанию ему составили представители Роспотребнадзора и МЧС РФ.

Глава Марий Эл посетил спальный корпус, ознакомился с образовательными программами и побывал в творческих мастерских лагеря «Кооператор», передает издание «Медиапоток». Вдобавок к этому, Евстифеев проверил качество игровых комнат и обеденного зала для посетителей оздоровительного лагеря.

Согласно заявлению директора учреждения Нины Ершовой, в летний сезон ожидается проведение четырех тематических смен продолжительностью от 15 до 21 дня. Размещение детей осуществляется в комнатах по восемь человек. Вместе с лагерем здесь также расположен оздоровительный санаторий, который может принимать в одну смену 100 детей.

«В этом году мы ожидаем, что отдохнуть и оздоровиться смогут 16 тысяч детей, в том числе более 7 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Что касается этого лагеря и санатория, все здесь работает, все хорошо», — подчеркнул глава Марий Эл.

Власти Марий Эл поддержали идею построить скейтпарк в Йошкар-Оле. Как сообщалось ранее, инициатива последовала от депутата Госсобрания Марий Эл Владимира Кожанова.