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18 мая 15:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Шоу-бизнес
Божена Рынска вспомнила о хамском поведении Ольги Бузовой на шоу
15:14
Общество
Это идея Шойгу: в Саратов приехал «патриотический военный поезд»
15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
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Россиянам рассказали о предстоящем повышении пенсий и новых льготах

Экономика
Россиянам рассказали о предстоящем повышении пенсий и новых льготах
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 18 мая. Некоторым работающим пенсионерам вскоре повысят пенсии, а семьям с детьми и льготникам введут новые пособия. О нововведениях рассказали журналисты.

Так, с 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии северянам. Ее сумма зависит от района проживания гражданина — раз в год потребуется личная подача заявления в ПФР для подтверждения фактического места жительства. До 1 июня подавать заявление не нужно, уточняет Life.

Повышение выплат также ожидает россиян, имеющих право на повышенную фиксированную выплату к пенсии — например, если они достигли 80-летия. Им прибавят 6044 рубля на следующий месяц после дня рождения.

С 1 июля ожидаются изменения в социальных выплатах. Пособие в размере половины прожиточного минимума полагается женщинам, срок беременности которых составляет шесть и более недель. Еще одна выплата полагается неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Матери-одиночки могут получать региональные пособия и льготы, такие как приоритетное зачисление в детский сад и школу, льготы на приобретение лекарств.

Многодетным российским семьям ранее рассказали, какие меры государственной поддержки им полагаются.

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Все новости / Экономика / Россиянам рассказали о предстоящем повышении пенсий и новых льготах
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