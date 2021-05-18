Россиянам рассказали о предстоящем повышении пенсий и новых льготах

Москва, 18 мая. Некоторым работающим пенсионерам вскоре повысят пенсии, а семьям с детьми и льготникам введут новые пособия. О нововведениях рассказали журналисты.

Так, с 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии северянам. Ее сумма зависит от района проживания гражданина — раз в год потребуется личная подача заявления в ПФР для подтверждения фактического места жительства. До 1 июня подавать заявление не нужно, уточняет Life.

Повышение выплат также ожидает россиян, имеющих право на повышенную фиксированную выплату к пенсии — например, если они достигли 80-летия. Им прибавят 6044 рубля на следующий месяц после дня рождения.

С 1 июля ожидаются изменения в социальных выплатах. Пособие в размере половины прожиточного минимума полагается женщинам, срок беременности которых составляет шесть и более недель. Еще одна выплата полагается неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Матери-одиночки могут получать региональные пособия и льготы, такие как приоритетное зачисление в детский сад и школу, льготы на приобретение лекарств.

Многодетным российским семьям ранее рассказали, какие меры государственной поддержки им полагаются.