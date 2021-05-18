Дзюба спел со Слуцким хит «Руки Вверх!»

, 18 мая. Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу спел с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким хит группы «Руки Вверх!» на дне рождения наставника.

Дзюба вместе с другими звездами российского футбола оказался на дне рождения Слуцкого, который 4 мая отметил юбилей — 50 лет. Футболист поделился с подписчиками видео, на котором вместе с именинником исполняет «18 мне уже».

«С днем рождения, лучший», — кратко подписал видео на своей странице в Instagram, сообщает RT.

Порадовал известный российский футболист и речью на застолье. Он рассказал тост про льва и бегемота.

«Я с вами и в Нидерланды рвану, и в Гуам, и вместе будем зажигать! Это будет как в Мадагаскаре — лев и бегемот. С днем рождения, мы вас безумно любим! Счастья вам, здоровья!» — сказал нападающий.

Леонид Слуцкий отпраздновал юбилей спустя пару недель после дня рождения. Он хотел провести торжество после окончания сезона в Российской премьер-лиге.

Накануне бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучших наставников минувшего сезона. Ими, по его мнению, стали Сергей Семак, Игорь Черевченко и Леонид Слуцкий.