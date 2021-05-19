Что посеешь, то и пожнешь: почему солдаты НАТО ведут себя как хозяева в Прибалтике

Солдаты Североатлантического альянса чувствуют себя в странах Прибалтики как хозяева, которым все дозволено. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих расположилась в военном городке Тапа в апреле 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.

Уже в 2017 году произошел первый конфликт. Так, в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие также находились в состоянии алкогольного опьянения. Уже в 2018 году три офицера британской армии устроили драку с полицейскими Риги. При этом военнослужащие (предположительно, лейтенанты или капитаны) находились в нетрезвом состоянии. Для усмирения дебоширов полицейским пришлось применить перцовый газ.

И вот 15 мая 2021 года произошел очередной инцидент. Издание Virumaa Teataja сообщило, что британские солдаты подрались с жителями эстонского города Тапа. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что военнослужащие НАТО пришли в ресторан быстрого питания и начали оказывать знаки внимания местной жительнице. Естественно, что мужчины вступились за свою соотечественницу, в результате чего завязалась потасовка.

«Известно, что солдаты разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением», — рассказал глава ведомства.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей сравнил поведение солдат Североатлантического альянса с войсками нацистской Германии. По его словам, немецкие солдаты во время Второй мировой войны вели себя подобным образом.

«Они всегда себя ощущали в таких странах как хозяева. Они пытались так же вести себя и в Севастополе, но там их быстро поставили на место и приучили к культуре. Но сегодня власти Эстонии, Латвии и Литвы сегодня пресмыкаются перед Западом. Но местные жители еще вспоминают хорошее к ним отношение со стороны советских моряков. Но здесь пришли люди и говорят: мы великие, мы принесли вам свободу. Все это напоминает действия нацистских солдат, которые вторглись в эти страны. Но тогда они несли нацистскую идеологию, а сегодня натовские солдаты — либеральную», — указал собеседник ФАН.

Также он сообщил, почему солдаты НАТО ведут себя как хозяева в странах Прибалтики. По его словам, иностранные военнослужащие считают, что они «качественнее», чем местные жители.

«Замечу, что власти Литвы, Латвии и Эстонии также ведут себя по отношению к русским. Что посеешь, то и пожнешь. Ну а солдаты НАТО аналогичным образов ведут себя и по отношению к жителям Прибалтики. Это в Америке за косой взгляд в сторону женщины могут наказать и посадить, а здесь они себя чувствуют хозяевами. Поэтому такие инциденты будут продолжаться. Кроме того, они могут перерасти в более масштабные», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что минобороны Украины отчиталось о прибытии в одесский порт патрульного судна OPV Trent Королевского флота Великобритании.