Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию

Идейными вдохновителями Адольфа Гитлера, устроившего геноцид евреев, стали османские султаны, безнаказанно занимавшиеся истреблением армян. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проклял правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля в знак солидарности с последними действиями еврейского государства в отношении сектора Газа. Турецкий лидер убежден — таким образом австрийцы отождествили себя с «террористами» и пытаются «заставить мусульман заплатить за совершенный ими геноцид евреев».

«Несколько веков Османская империя считалась центром исламского мира: в нее входили практически все земли, населенные арабами и другими мусульманскими народами, — напомнил Вассерман. — Поэтому Эрдоган, претендующий на возрождение этого государства, вполне логично берет на себя полномочия духовного вождя, каковым долгое время являлся глава османов, носивший титул не только султана, но и халифа — «наследника» пророка Мухаммеда».

Другое дело, продолжил интеллектуал, что претензии турецкого президента «не вполне состоятельны»: при всей очевидной «деградации нравов» западного мира он еще долгое время будет иметь потенциал, достаточный для того, чтобы пресечь попытки Анкары повысить свое влияние в регионе.

Федеральное агентство новостей /

«Что же касается Австрии, то она, как неотъемлемая часть Германии, разделяет с ней ответственность за преступления нацизма — в том числе и за геноцид евреев, — заметил публицист. — Однако я должен заметить, что немцы искренне покаялись и постарались возместить нанесенный ими во время войны ущерб настолько, насколько это вообще было возможно. И не Эрдогану, считающему себя наследником султанов Османской империи, которая на закате своего существования в 1915 году учинила массовые убийства армян, обвинять в геноциде кого бы то ни было».

Более того, подчеркнул собеседник ФАН, когда Адольфу Гитлеру в 1942 году сообщили о результатах конференции, на которой было признано допустимым «окончательное решение еврейского вопроса» (массовое истребление евреев), он сказал, что если уж с турок не спросили «за армян», то и с немцев «никто не спросит» за холокост.