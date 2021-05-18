Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 00:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
Все новости
19 мая 00:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
Все новости

Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию

Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
Федеральное агентство новостей  /  Depo Photos/Keystone Press Agency/Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Идейными вдохновителями Адольфа Гитлера, устроившего геноцид евреев, стали османские султаны, безнаказанно занимавшиеся истреблением армян. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проклял правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля в знак солидарности с последними действиями еврейского государства в отношении сектора Газа. Турецкий лидер убежден — таким образом австрийцы отождествили себя с «террористами» и пытаются «заставить мусульман заплатить за совершенный ими геноцид евреев».

«Несколько веков Османская империя считалась центром исламского мира: в нее входили практически все земли, населенные арабами и другими мусульманскими народами, — напомнил Вассерман. — Поэтому Эрдоган, претендующий на возрождение этого государства, вполне логично берет на себя полномочия духовного вождя, каковым долгое время являлся глава османов, носивший титул не только султана, но и халифа — «наследника» пророка Мухаммеда».

Другое дело, продолжил интеллектуал, что претензии турецкого президента «не вполне состоятельны»: при всей очевидной «деградации нравов» западного мира он еще долгое время будет иметь потенциал, достаточный для того, чтобы пресечь попытки Анкары повысить свое влияние в регионе.

Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
Федеральное агентство новостей  / 

«Что же касается Австрии, то она, как неотъемлемая часть Германии, разделяет с ней ответственность за преступления нацизма — в том числе и за геноцид евреев, — заметил публицист. — Однако я должен заметить, что немцы искренне покаялись и постарались возместить нанесенный ими во время войны ущерб настолько, насколько это вообще было возможно. И не Эрдогану, считающему себя наследником султанов Османской империи, которая на закате своего существования в 1915 году учинила массовые убийства армян, обвинять в геноциде кого бы то ни было».

Более того, подчеркнул собеседник ФАН, когда Адольфу Гитлеру в 1942 году сообщили о результатах конференции, на которой было признано допустимым «окончательное решение еврейского вопроса» (массовое истребление евреев), он сказал, что если уж с турок не спросили «за армян», то и с немцев «никто не спросит» за холокост.

«То есть буквально Гитлер брал пример с тех, на кого сейчас равняется Эрдоган, — заявил Вассерман. — Что же касается «проклятия» в адрес Австрии, то реагировать на него правительству этой страны вряд ли стоит».

турция австрия эрдоган гитлер геноцид вассерман османская империя
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 56612 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 29156 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 24803 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 22581 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 18156 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Политика / Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
Рейтинг@Mail.ru