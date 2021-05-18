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18 мая 15:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Шоу-бизнес
Божена Рынска вспомнила о хамском поведении Ольги Бузовой на шоу
15:14
Общество
Это идея Шойгу: в Саратов приехал «патриотический военный поезд»
15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
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«Укрзализныця» оказалась в центре скандала из-за прорыва трубы в одесском поезде

Происшествия
«Укрзализныця» оказалась в центре скандала из-за прорыва трубы в одесском поезде
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Одесса, 18 мая. В поезде «Рахов - Одесса» произошел прорыв трубы, вагон затопило водой.

В поезде «Укрзализныци», двигающемся по направлению «Рахов — Одесса» прорвало трубу. Весь вагон был затоплен водой. Об этом на своей странице в Facebook написал его пассажир Андрей Мрыга, который так же разместил фотографии и видео из затопленного вагона.

«Поезд 026 «Рахов-Одесса», Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!» - написал пассажир.

По словам Андрея, труба треснула после резкого толчка поезда.

«Вонь невыносимая. Но виновным сделают дежурного по вагону как всегда, потому что это его вагон. Не уйдете ли Укрзализныця от ответственности? Может купите обещанные новые вагоны?» — написал Мрыга.

Также по словам несчастного пассажира, всем находившимся в вагоне предложили переместиться в соседний вагон, а на промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон был проветрен и просушен.

«К персоналу вопросов нет, но до сих пор остается загадкой, почему данный вагон эксплуатируется», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о поезде, следующем по маршруту «Вологда — Мурманск», который задержался почти на два часа из-за задымления локомотива.

украина поезд труба
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