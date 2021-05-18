«Укрзализныця» оказалась в центре скандала из-за прорыва трубы в одесском поезде

Одесса, 18 мая. В поезде «Рахов - Одесса» произошел прорыв трубы, вагон затопило водой.

В поезде «Укрзализныци», двигающемся по направлению «Рахов — Одесса» прорвало трубу. Весь вагон был затоплен водой. Об этом на своей странице в Facebook написал его пассажир Андрей Мрыга, который так же разместил фотографии и видео из затопленного вагона.

«Поезд 026 «Рахов-Одесса», Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!» - написал пассажир.

По словам Андрея, труба треснула после резкого толчка поезда.

«Вонь невыносимая. Но виновным сделают дежурного по вагону как всегда, потому что это его вагон. Не уйдете ли Укрзализныця от ответственности? Может купите обещанные новые вагоны?» — написал Мрыга.

Также по словам несчастного пассажира, всем находившимся в вагоне предложили переместиться в соседний вагон, а на промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон был проветрен и просушен.

«К персоналу вопросов нет, но до сих пор остается загадкой, почему данный вагон эксплуатируется», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о поезде, следующем по маршруту «Вологда — Мурманск», который задержался почти на два часа из-за задымления локомотива.