КДК РФС дисквалифицировал Карпина на три матча чемпионата России

Ростов-на-Дону, 18 мая. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча РПЛ.

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) состоялось 18 мая. В ходе него был рассмотрен инцидент с Валерием Карпиным, который произошел на второй минуте, добавленной к основному времени матча 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

Наставник команды из Ростова-на-Дону, удаленный за бросок бутылки в резервного судью, по решению КДК РФС дисквалифицирован на три матча турнира. Представители организации посчитали, что Карпин оказал попытку «физического воздействия» на арбитра. Стоит отметить, что встреча в Ростове-на-Дону завершилась поражением хозяев со счетом 1:3.

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