Армия обороны Израиля заявила о новых авиаударах по позициям ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим, 18 мая. Израильские военные сообщили о нанесении новых ударов по позициям радикалов группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе армии страны.

В армии Израиля подчеркнули, что 18 мая с 08:00 по Москве авиация страны выявила необходимые объекты, а затем нанесла удары по девяти подземным и наземным пусковым установкам в секторе Газа.

Ракетные обстрелы между израильской и палестинской стороной продолжаются с 10 мая. Столкновения начались после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли десять человек, а с палестинской — более 200.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести обстрел объектов палестинского движения в Газе.