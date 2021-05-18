Пережившая домогательства Штурм рассказала, как ей предложили «тройничок»

Москва, 18 мая. Певица Наталья Штурм рассказала о пережитых домогательствах. Когда ей было 24 года, продюсер и его жена, имена которых артистка предпочла не называть, предложили ей секс втроем.

Исполнительница выиграла в конкурсе «Шоу-королева» в Сочи в 1991 году. Организатором мероприятия была фирма певца Иосифа Кобзона, одна из влиятельнейших на тот момент в сфере шоу-бизнеса.

Штурм заключила контракт по раскрутке: она могла записать новый альбом, выбрать сценические костюмы, спеть свои композиции с оркестром и сняться на телевидении. Продюсер конкурса пригласил певицу к себе домой. По словам знаменитости, его жена была в восторге от выступления звезды. После того как компания попила чай на кухне, пара пригласила Штурм в свою спальню.

«Потом меня позвали присоединиться к просмотру нового фильма «Красотка»... Вдруг его супруга начала ненавязчиво ласкать меня. Мы были одеты, лежали поверх покрывала. Насилия не было. Просто мне предлагался «тройничок», а я не понимала. Позвала его на кухню и спросила, что это. Он запросто ответил: «Твое будущее. Ты же хочешь стать звездой»», — написала исполнительница в Instagram.

Штурм также прокомментировала скандал с разделом имущества покойной певицы Валентины Легкоступовой. Она считает наследование вдовцом Юрием Фирсовым доли в квартире супруги узаконенной аферой.