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18 мая 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
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Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами

  /   Обновлено: 18 мая 2021 14:50
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
spbsj.ru  /  Александр Голуб

Федеральное агентство новостей предоставило материалы, в которых подтверждается взаимодействие журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Об этом стало известно в стенах здания Приморского районного суда Санкт-Петербурга, где сегодня состоялось очередное заседание по иску «Новой Газеты» к ФАН.

ФАН в ходе процесса смог представить материалы, в которых террорист ИГИЛ Шерзод Хасанов подтверждает факт сотрудничества с Коротковым Денисом Владимировичем.

Также в ходе заседания было отмечено, что ФАН предоставил материалы, подтверждающие раскрытие Коротковым методики получения доступа к сведениям о российских военнослужащих, что может содержать в себе признаки создания опасности для граждан Российской Федерации.

К сожалению, правоохранительные органы по таким статьям, как «Пособничество терроризму», проводят тщательные и долгие проверки. Ведь речь идет о наказании вплоть до пожизненного срока. Гражданский суд так долго ждать не может. Законами Российской Федерации не предусмотрена обязанность суда на этом основании приостанавливать рассмотрение дела. На момент рассмотрения гражданского дела по существу материал проверки сообщения о возможном преступлении Короткова еще находится у следователей СК РФ, и ФАН ждет возбуждения уголовного дела по указанным фактам, а также возможного уголовного процесса в отношении Дениса Короткова, где действия данного гражданина могут быть признаны незаконными.

Поэтому, несмотря на наличие исчерпывающего количества доказательств, подтверждающих возможное сотрудничество Короткова, журналиста АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета», с террористической организацией ИГИЛ, а также распространения Коротковым сведений, которые потенциально могут создавать опасность гибели граждан России, участвующих в антитеррористических операциях, у судьи не было законной возможности в отсутствие обвинительного приговора на момент вынесения решения признать оспариваемые положения в вышеуказанных публикациях соответствующими действительности.

Резолютивная часть решения была оглашена сегодня, 18 мая 2021 года, и в ней говорится о необходимости ФАН опровергнуть размещенные ранее материалы. Напомним, что решение суда вступает в законную силу спустя 30 дней с момента вынесения мотивировочной части решения, если оно не будет обжаловано в вышестоящем суде.

Теперь наши юристы ожидают получения на руки мотивировочного решения суда, после чего будет решаться вопрос о дальнейших юридических и процессуальных действиях.

суд терроризм новая газета
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