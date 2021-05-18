Тренер Татьяна Тарасова объяснила, почему у нее нет детей

Москва, 18 мая. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова откровенно призналась, что хотела иметь детей, но из-за большой занятости не смогла родить наследников.

Бывшая спортсменка стала гостьей программы «Судьба человека». Она в разговоре с Борисом Корчевниковым рассказала, почему ни в одном браке — а их у звезды фигурного катанию было три — не смогла стать матерью.

Тарасова хотела детей, но, по ее словам, «плохо занималась этим вопросом».

«Я не умирала от ужаса, ведь я буквально жила среди детей. Время мое было занято. Это потом я поняла, что сделала что-то неправильно, ведь я могла порадовать мужа (Владимира Крайнева. — Прим. ФАН). Но ничего страшного. Глянешь, какие дети у моих подруг — спокойно живешь!» — объяснила 72-летняя Тарасова.

Знаменитый тренер по фигурному катанию была замужем за актером Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым. Брак с третьим мужем продлился более 30 лет. Замуж за пианиста она вышла спустя неделю после знакомства и ничуть не пожалела о таком скором решении.