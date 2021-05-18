Зебру по имени Вася перевезли из Красноярска в зоопарк Барнаула

Барнаул, 18 мая. Зебру по кличке Вася привезли в барнаульский зоопарк 18 мая. Животное чувствует себя хорошо после транспортировки. Его перевезли из зоопарка Красноярска.

Новый обитатель очень спокойный и совершенно не боится людей. В честь появления животного в зоопарке Барнаула сотрудники нарядились в футболки с зебровым принтом.

Работники снимали видеоролики и делились сведениями о самочувствии зебры в ходе транспортировки из красноярского зоопарка. Василий находился в это время в фургоне и постоянно что-то жевал, передает «Алтайская правда». Сейчас животное гуляет по поляне «Лесной сказки».

До этого сообщалось, что в парке «Белый лев» в поселке Тимофеевка появились на свет детеныши песца. Всего родилось три малыша.