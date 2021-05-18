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18 мая 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Зебру по имени Вася перевезли из Красноярска в зоопарк Барнаула

Общество
Зебру по имени Вася перевезли из Красноярска в зоопарк Барнаула
pixabay.com

Барнаул, 18 мая. Зебру по кличке Вася привезли в барнаульский зоопарк 18 мая. Животное чувствует себя хорошо после транспортировки. Его перевезли из зоопарка Красноярска.

Новый обитатель очень спокойный и совершенно не боится людей. В честь появления животного в зоопарке Барнаула сотрудники нарядились в футболки с зебровым принтом.

Работники снимали видеоролики и делились сведениями о самочувствии зебры в ходе транспортировки из красноярского зоопарка. Василий находился в это время в фургоне и постоянно что-то жевал, передает «Алтайская правда». Сейчас животное гуляет по поляне «Лесной сказки».

До этого сообщалось, что в парке «Белый лев» в поселке Тимофеевка появились на свет детеныши песца. Всего родилось три малыша.

барнаул зоопарк зебра
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Все новости / Общество / Зебру по имени Вася перевезли из Красноярска в зоопарк Барнаула
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