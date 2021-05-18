Белорусские пограничники сбили дрон-шпион НАТО на границе с Литвой

Минск, 18 мая. Беспилотный летательный аппарат НАТО был сбит белорусскими пограничниками возле границы с Литвой. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Беларусь.

Это уже не первый случай незаконного использования беспилотников у белорусских границ. Заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король подчеркнул, что обычно за неделю фиксируется около 30 полетов разведывательной техники НАТО.

«Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами. К сожалению, стали учащаться разведывательные полеты стратегически-бомбардировочной авиации США», – уточнил военный.

Очередной дрон-шпион НАТО был сбит пограничниками на границе с Литвой. Король считает, что, исходя из данных разведки этих полетов, Запад может отрабатывать варианты нанесения ударов как по Белоруссии, так и по России.

Ранее ФАН рассказывал, зачем командование НАТО придумало «агрессию» со стороны РФ и проводит по несколько десятков полетов разведывательной авиации у российских границ. А RT писал, что Альянс готов задействовать всю свою армию беспилотников для шпионажа.