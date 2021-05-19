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новостей
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
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Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
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Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении

Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
Global Look Press  /  Anton Belitsky

России не нужно стремиться к победе на Евровидении, поскольку даже первое место не помогает российским артистам в карьере. Таким мнением поделился в беседе с ФАН певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

Собеседник прокомментировал новость о том, что телеведущий, киноактер Павел Воля рекомендовал отправить на европейский музыкальный конкурс вместо певицы Манижи артистку Надежду Кадышеву.

«Я давным-давно повторяю: «Ребята, не надо пытаться побеждать на Евровидении!». Один раз уже победив, мы пережили позор. Мне до сих пор стыдно за то, что у нас тут происходило. Прием в следующем году у нас был позорищем. Все привезли из-за бугра: осветительную и звуковую технику», — сообщил композитор.

Юрий Лоза назвал еще ряд обстоятельств, которые, по его мнению, также указывают на ненужность Евровидения для нашей страны.

«Мы говорили у себя дома на чужом языке, потому что на родном нам не дали. Поймите, право победителя — это, как правило, хотя бы говорить на своем языке. Водянова с Малаховым пытались всем доказать, что они искрометные англичане. Я еще раз повторю, это не успех. Наш победитель не поехал ни на одни гастроли по Европе, по миру. Он отправился туда же, куда ездил всегда, — на гастроли по стране. Его не пустили в европейские звезды», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что в подобного рода шоу странам-участницам необходимо опираться на собственные ресурсы и колорит, от текстов до технической составляющей.

«Так зачем нам побеждать? Показать, что у нас ничего своего нет? Всю постановку нам делали иностранцы. Нашего в этом мероприятии были только нефтедоллары, на которые мы все купили. Если бы китайцам сказали, что для проведения подобного события покупать что-то за рубежом, они сказали бы: «Да вы что? Это же позор!» — подытожил поэт-песенник.

Ранее Юрий Лоза объяснил падение рейтингов «Оскара».

евровидение юрий лоза
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