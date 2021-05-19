Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении

России не нужно стремиться к победе на Евровидении, поскольку даже первое место не помогает российским артистам в карьере. Таким мнением поделился в беседе с ФАН певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

Собеседник прокомментировал новость о том, что телеведущий, киноактер Павел Воля рекомендовал отправить на европейский музыкальный конкурс вместо певицы Манижи артистку Надежду Кадышеву.

«Я давным-давно повторяю: «Ребята, не надо пытаться побеждать на Евровидении!». Один раз уже победив, мы пережили позор. Мне до сих пор стыдно за то, что у нас тут происходило. Прием в следующем году у нас был позорищем. Все привезли из-за бугра: осветительную и звуковую технику», — сообщил композитор.

Юрий Лоза назвал еще ряд обстоятельств, которые, по его мнению, также указывают на ненужность Евровидения для нашей страны.

«Мы говорили у себя дома на чужом языке, потому что на родном нам не дали. Поймите, право победителя — это, как правило, хотя бы говорить на своем языке. Водянова с Малаховым пытались всем доказать, что они искрометные англичане. Я еще раз повторю, это не успех. Наш победитель не поехал ни на одни гастроли по Европе, по миру. Он отправился туда же, куда ездил всегда, — на гастроли по стране. Его не пустили в европейские звезды», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что в подобного рода шоу странам-участницам необходимо опираться на собственные ресурсы и колорит, от текстов до технической составляющей.

«Так зачем нам побеждать? Показать, что у нас ничего своего нет? Всю постановку нам делали иностранцы. Нашего в этом мероприятии были только нефтедоллары, на которые мы все купили. Если бы китайцам сказали, что для проведения подобного события покупать что-то за рубежом, они сказали бы: «Да вы что? Это же позор!» — подытожил поэт-песенник.

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