Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы

Санкт-Петербург, 18 мая. Ждать дружелюбного и справедливого отношения к россиянам за рубежом в ближайшее время не приходится, заявила в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Политическая активистка сегодня встретилась в пресс-центре с крымским моряком Максимом Боднаром, которого власти безосновательно содержали в греческих тюрьмах в течение трех с лишним лет. Его история, к сожалению, еще раз напомнила, каким небезопасным может быть Запад для наших соотечественников.

«Это тесно связано с вопросами геополитическими, и боюсь, что в ближайшее время ждать дружелюбного отношения к россиянам нам не стоит. Мы видим прекрасно, что как только Россия начинает проявлять самостоятельность и заявлять о своем суверенитете, то за нашими гражданами начинают охотиться. Хватают людей, бросают в тюрьмы, издеваются, кормят психотропными препаратами», — объяснил общественный деятель.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вопрос такого варварского отношения к людям должен решаться на мировом уровне, но пока что ситуация не утешительна. Единой системы помощи россиянам, попавшим в беду за пределами страны, попросту нет. Но создание подобной структуры — одна из задач, стоящих перед фондом Марии Бутиной «Своих не бросаем», который и помог Максиму Боднару вернуться на Родину. Напомним, что организация, созданная 2 года назад, активно защищает права и свободы россиян, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации за рубежом.

«Я к таким ситуациям имею отношение практически ежедневно. Если разделить проблемы, с которыми мы сталкиваемся, по группам, то это либо избирательное правосудие и неправомерное преследование без каких-либо оснований, либо болезненные семейные споры. Есть ситуации, в частности, в США, где вообще без суда и следствия. Не зря МИД опубликовал список недружественных государств — человек может быть вообще любой профессии и рода деятельности и оказаться в такой ситуации», — рассказывает гостья эфира.

По признанию Бутиной, в подобных случаях как ее фонд, так и ряд похожих российских организаций, могут сделать совсем немного. Поэтому о возможных рисках, которые ждут гражданина нашей страны за ее пределами, стоит подумать заранее. Ведь как мы уже поняли, гарантий безопасности и справедливого отношения просто не существует.