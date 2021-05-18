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18 мая 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
Все новости

Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы

Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 мая. Ждать дружелюбного и справедливого отношения к россиянам за рубежом в ближайшее время не приходится, заявила в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Политическая активистка сегодня встретилась в пресс-центре с крымским моряком Максимом Боднаром, которого власти безосновательно содержали в греческих тюрьмах в течение трех с лишним лет. Его история, к сожалению, еще раз напомнила, каким небезопасным может быть Запад для наших соотечественников.

«Это тесно связано с вопросами геополитическими, и боюсь, что в ближайшее время ждать дружелюбного отношения к россиянам нам не стоит. Мы видим прекрасно, что как только Россия начинает проявлять самостоятельность и заявлять о своем суверенитете, то за нашими гражданами начинают охотиться. Хватают людей, бросают в тюрьмы, издеваются, кормят психотропными препаратами», — объяснил  общественный деятель.

Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Вопрос такого варварского отношения к людям должен решаться на мировом уровне, но пока что ситуация не утешительна. Единой системы помощи россиянам, попавшим в беду за пределами страны, попросту нет. Но создание подобной структуры — одна из задач, стоящих перед фондом Марии Бутиной «Своих не бросаем», который и помог Максиму Боднару вернуться на Родину. Напомним, что организация, созданная 2 года назад, активно защищает права и свободы россиян, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации за рубежом.

«Я к таким ситуациям имею отношение практически ежедневно. Если разделить проблемы, с которыми мы сталкиваемся, по группам, то это либо избирательное правосудие и неправомерное преследование без каких-либо оснований, либо болезненные семейные споры. Есть ситуации, в частности, в США, где вообще без суда и следствия. Не зря МИД опубликовал список недружественных государств — человек может быть вообще любой профессии и рода деятельности и оказаться в такой ситуации», — рассказывает гостья эфира.

По признанию Бутиной, в подобных случаях как ее фонд, так и ряд похожих российских организаций, могут сделать совсем немного. Поэтому о возможных рисках, которые ждут гражданина нашей страны за ее пределами, стоит подумать заранее. Ведь как мы уже поняли, гарантий безопасности и справедливого отношения просто не существует.

россия боднар бутина
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