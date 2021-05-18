Юрист Баринов обсудил с журналистами кредиты и долговые обязательства жителей Крыма

Санкт-Петербург, 18 мая. Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов прокомментировал необходимость крымчан выплачивать кредиты украинским банкам. Беседа прошла в медиацентре «Патриот».

Юрист выступил на тематической встрече в «Патриоте», которая была посвящена правам и обязанностям должников и коллекторов. По словам Юрия Баринова, крымчанам может помочь так называемая исковая давность, то есть трехлетний срок хранения долгов по кредитным организациям.

«Если компании не обратились в течение этого срока, то я не обязан хранить квитанции вечно, суд при моем грамотном поведении ее применит», — пояснил адвокат.

Баринов подчеркнул, что при любых разбирательствах с кредитными обязательствами следует убедиться, что коллектор имеет отношение к банку, а не пришел «с улицы». Кроме того, юрист отметил, что исковая давность автоматически не применяется, и о вышедшем ее сроке необходимо заявить.

Адвокат считает, что в текущей ситуации сохраняется перекос в излишнем давлении со стороны коллекторов, при этом срок рассмотрения таких дел может растянуться на годы. Спикеры отметили, что автоматически списывать задолженность приставы могут, но только по решению суда.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла встреча на тему «Права и обязанности должников и коллекторов». В брифинге принял участие член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов.